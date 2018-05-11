﻿《Spider-Man》預購特典

超級英雄熱潮停不了，除了電影之外，遊戲界亦同樣熱鬧，好像Marvel陣營主力之一的蜘蛛俠，便會於9月7日強勢登陸PS4，讓你體驗以跑酷方式，在極為細緻逼真的美國鬧市中穿梭游走，同時加插大量全新設計的動作場面，規模超越以往任何一款《Spider-Man》遊戲。



機迷想先玩為快，及早預訂最着數，事關可享豐富特典內容，包括一開始即入手三套蜘蛛俠戰衣，還有額外送學習招式用的技能點數、無人機道具，以及《Spider-Man》自訂主題與PSN頭像等等。下載版遊戲現已可登入PlayStation Store預訂，光碟版則可由6月8日（五）起於全線「藍店」訂購。文：Joe



售價：光碟版$398、光碟珍藏版$1,188、下載版$398、豪華下載版$468