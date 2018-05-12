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﻿百貨周年慶 扮靚套裝激減

2018-05-12 列印
Caudalie 葡萄籽夏日清爽補濕套裝 包括葡萄籽雪芭補濕面霜40ml、葡萄籽急救補濕精華30ml、有機葡萄籽水補濕噴霧75ml、葡萄籽三合一潔膚水50ml、葡萄籽雪芭補濕面霜15ml 原價$780 優惠價$580（銅鑼灣店及尖沙咀店）
Fresh王牌面膜三重奏 包括紅茶瞬間修護面膜100ml、維他果蜜亮活面膜30ml、玫瑰補濕面膜30ml、大豆輕柔卸妝潔面奶20ml 原價$1,230 優惠價$960（銅鑼灣店及尖沙咀店）
Clé de Peau高效緊緻精華套裝 包括高效緊緻精華40ml及10ml、鉑鑽柔膚潔面泡沫6ml、鉑鑽凝亮柔膚水12ml、鉑鑽日間防曬活膚乳液5ml、鉑鑽夜間修護乳液5ml 原價$3,060 優惠價$2,300 （銅鑼灣店及尖沙咀店）
IPSA美白淨斑精華套裝 包括美白淨斑精華極致版、水凝按摩霜12g、更生活化乳液30ml、潔面旅行裝25ml 原價$1,030 優惠價$820（只限尖沙咀店）
Shiseido王牌Ultimune紅妍肌 活免疫再生精華組合 包括Ultimune紅妍肌活免疫再生精華75ml及10ml各一支、全效美白抗紋健膚水75ml、全效美白抗紋乳液15ml、全效美白抗紋精華素10ml 原價$2,010 優惠價$1,050（只限銅鑼灣店）
Three彩妝套裝 任選兩款眼影/眼線/胭脂/唇膏/唇彩產品、平衡潔膚油28ml、平衡洗顏皂霜30g及精緻純麻袋 原價$629起 優惠價$490起（銅鑼灣店及尖沙咀店）
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        半年一度的崇光感謝周年慶又來臨，Zoey平日扮靚都花費不少，今次特搜超級優惠套裝，部份低至半價發售，一於把握機會掃貨！

        崇光感謝周年慶成了全城購物盛事，今次美妝界就呈獻各款護膚、彩妝組合超級優惠，如Shiseido激罕地推出半價護膚品；以極簡約設計為賣點的Three則有自選套裝，包括彩妝品連同王牌潔膚油及洗顏皂霜旅行裝，最適合打造自我時尚風格。不過要留意部份優惠套裝只在指定分店發售，優惠期由即日至5月20日，有買趁手。

查詢︰www.sogo.com.hk
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