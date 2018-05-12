﻿影音平板 M5 Pro揮筆添創意

Huawei矚目新機MediaPad M5系列平板除了以靚聲音效主打影音娛樂，當中10.8吋M5 Pro更可配合全尺寸鍵盤提升工作效率，甚至拿起M-Pen手寫筆，在大熒幕書寫或繪畫創作。



專用全尺寸鍵盤



M3系列面世一年有多，Huawei終於帶來新一代Android平板MediaPad M5，且為迎合市場需要，除了追求流動性的8.4吋M5，還增添了新成員M5 Pro，10.8吋2K IPS熒幕畫面大增之餘，若同時購買專用的全尺寸鍵盤保護套，即可變身Notebook工作，還可切換至電腦模式顯示。由於此機配備跟Mate 9手機同級的Kirin 960八核心，加上內置4GB RAM及64GB儲存容量，工作效率與效能都不用操心。此外，廠商首度為M5 Pro加入自家M-Pen支援，藉着4,096級細緻筆壓，隨時揮筆塗鴉畫畫，又或手寫記事。值得一提的是，這支M-Pen採用隱藏式插口設計，充電時要扭開筆夾位才會看到USB-C介面。



四喇叭靚聲調音



定位影音平板的MediaPad系列，音色素有保證，M5 Pro也不例外，既採用AK4376獨立DAC解碼及支援Hi-Res Audio，機身更裝有多達四個喇叭，各自由獨立擴音晶片驅動，且經Harman Kardon音響工程師調音，可以因應個人口味，在Histen音效模式選擇不同的環繞聲效果。說到擁有8.4吋熒幕的M5，除了只重316g的機身更適合隨身攜帶，事實此機還可以插入SIM卡，全天候連接4G LTE網絡上網，流動性比M5 Pro更強，而硬件規格則如出一轍，運行Android 8.0及EMUI 8.0介面，內置獨立DAC及支援aptX無線耳筒，惟體積所限，機身只裝有立體聲雙喇叭。查詢：Huawei/8128 8810