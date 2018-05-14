﻿vivo X21 首置熒幕指紋

說了一整年的熒幕指紋科技，率先由vivo新作X21帶到用戶手上，如今手指輕按熒幕即可快速解鎖，過程簡單直接，使用起來比前置或機背指紋解鎖都要好，加上指紋Sensor隱藏於熒幕底下，機身設計更見簡約，可謂將全熒幕手機重新演繹。文、圖：B1807 查詢：vivo/2301 0999



光學感應 準確度高



趕上劉海式全熒幕潮流的X21，所用的19：9比例FHD+全熒幕達到6.28吋之大，難得機身重量僅有156g，手感輕巧之餘，重要是輕按熒幕那個藍色指紋圖案即可解鎖，由於感應器位置適中，解鎖操作方便快捷，準確度又高，完全不像機背指紋常出現摸錯鏡頭的問題。值得一提的是，手機出廠時已貼上專用保護貼，毋須額外購買，且就算多了一層貼膜，也不影響指紋解鎖效果。效能方面，X21採用整合人工智能的S660AIE處理器，內置6GB RAM及128GB儲存容量，預載Android 8.1平台及自家Funtouch OS 4.0介面。



影音娛樂功能貼心



為迎合AI影拍潮流，X21的12MP+5MP雙鏡頭及12MP前置鏡頭，也應用了人工智能，並預設了AI美顏及AI逆光等拍攝模式，當中美顏一環更可通過學習用戶設置偏好，提供合適的美顏建議。此機也加入了新興自拍光源效果，Selfie後可再選擇自然光、影棚光、立體光及單色背景四種效果。跟X20一樣，X21內置了AK4376A DAC解碼，加上支援BBE超重低音的DeepField音效，試聽Hi-Res音樂，音色表現確有驚喜。此外，打機時手機不但會自動調整最佳效能，更有背景通話、畫中畫訊息等貼心功能，確保不會打擾閣下上陣殺敵的雅興。