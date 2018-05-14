﻿天天海南雞攻港

喜歡海南雞的，應該有聽過新加坡的天天海南雞飯吧？這家位於熟食中心的著名小店，不少香港人都食過翻尋味，此店早前終於衝出獅城，在香港開設首間海外分店，本地老闆Charles更同時帶來「五十年代」、「老街坊」及「超好面」這些當地米芝蓮名牌，從此毋須坐飛機都能一次過享受新加坡滋味。文：李泳烔 圖：黃頌偉



這家集四個熟食中心知名品牌的餐廳，名為「天天Plus」，午餐走新加坡米芝蓮小食路線，晚上變成Casual Dining。「我原本做時裝生意，很喜歡新加坡美食，一年會去幾次，天天海南雞飯大概吃了五十次以上，很想把它帶到香港。」香港店老闆Charles說，但想洽談天天海南雞飯的代理又豈止他一人，還好他夠恆心。



「其他競爭者有的提出幫她們一年內開過百家分店，但全都吃閉門羹。」Charles也吃過閉門羹，後來再上門以誠意打動老闆娘，經過一連串考驗後，終成功簽下合約，原來Charles承諾通過她們品質測試才開店。「我答應先開設中央廚房，老闆娘一天不點頭，便一天不開店。」



一碟海南雞飯賣$80，在香港不算貴，但製作卻大費心思。「我們將總店的雞種肉雞，送到廣州農場養殖，每天清晨屠宰後運來香港。」肉雞的皮下脂肪較少，師傅將雞隻用雞湯浸熟，再浸冰水保持肉質彈牙，入口清甜味美，不會吃到滿口油膩，最厲害是雞胸肉滑如雞髀。「我覺得最難做是雞飯，米加入斑蘭葉、葱和蒜炒香，再加入雞湯，以焗飯方法製作。」因此米飯既富油香，又能保持乾身，沾上秘製辣椒醬和黑醬油品嚐，非常惹味。



海南雞以外，別忘了另外三家米芝蓮小店的出品。「老街坊」是有三十年歷史的老麵店，秘製黑磨豉牛腩深得獅城人心，配上特製鴨蛋麵，與港式牛腩麵的風味截然不同。只開業三年的「超好面」，他們的麵混合了日式拉麵和雲吞麵的概念，食客可一邊吃雲吞，一邊吃慢煮三十六小時的黑毛豬叉燒。最後當然要點上一杯由「五十年代」沖出來的南洋咖啡，咖啡豆選用馬來西亞和印尼的混合豆，加上煉奶，即叫即沖，特別好喝。



天天Plus



地址：銅鑼灣Fashion Walk



京士頓街9號地下H2舖



電話：3108 2181