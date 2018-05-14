香港人喜愛外遊，近年更多了港人旅行時自駕遊。不過，港人自駕遊數目多了，涉及的意外亦多了，這需要時刻提醒自己，不論在香港還是外地，安全駕駛仍是第一考慮，平時少駕駛的港人，絕對不要拿自駕遊來練車。至於不涉及人命傷亡的自駕遊意外，賠款是重點考慮，就需要留意當地租車的保險安排，本身是否有購買全面保險，否則一趟自駕遊的賠款，隨時等同一、兩次歐遊費用。 這兩天，有自稱是「台灣租車公司」職員在社交網站發文，越洋追討香港一名男子，指他四月初在台灣自駕遊期間，撞毀了其公司一架價值約四十五萬港元的德國九人車，維修費用達十八萬港元，維修需時九十天，令公司蒙受巨大損失，但該名男子回到香港後卻拒賠。...

2018-05-14