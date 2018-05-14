甜點可謂環遊世界，分別有迷你忌廉呂宋芒蛋糕、楊枝甘露芒果布甸、泰國芒果椰汁糯米飯等；鹹點小吃同樣有齊芒果元素，包括香煎法國鴨肝配多士及芒果粒、香脆炸魚柳伴芒果蛋黃醬、串燒蒜片鐵板牛柳等。每位客人更可從鮮芒果茶或芝士奶蓋芒果雞尾酒中自選一款，以美味的芒香趕走悶熱炎夏。
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電話：3980 3300
港人外地自駕遊爆惡行！有自稱台灣出租車公司前日在網上發文，炮轟一名港男租車客在宜蘭發生意外撞毀出租車後，本承諾會按協議書賠償四十九萬六千台幣（約十三萬港元），但最後卻「走數」，回港後更向銀行要求停止原...
2018-05-14
中國第一艘國產航母001A，昨日清早離開遼寧大連港進行首次海試。新華社報道，今次海試主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。 據了解，第二艘航母具備了出海試驗的技術條件。 國產航母從下水到海試，用了一年零兩星期的時間，在過去的這一年中，從外形上看，國產航母的變化並不大，主要是增加了艦島上的多座雷達和通訊天線，與052D大型驅逐艦相同的四面改進型有源相控陣雷達也已經安裝完畢，甲板外側就安裝了導彈和速射炮等自衞武器系統。 內地官媒就在微博上發佈消息，指國產航母於昨晨六時四十五分已駛離碼頭，現場更傳出炮仗聲。
2018-05-14
印尼第二大城市、東爪哇省泗水市周日發生連環自殺式炸彈襲擊，三間教堂分別遭到炸彈襲擊，造成至少十三人死亡，四十一人受傷包括兒童及警員。有報道指極端組織「伊斯蘭國」(IS)已承認責任。警方指，首宗襲擊於早上七時三十分發生，然後每隔十分鐘就接連發生第二和第三波襲擊。 從電視台拍攝的片段可見，一間教堂爆炸後火勢猛烈，黑煙直衝上天，瓦礫遍地，停泊教堂外的多架電單車亦被炸毀，殘骸遍布四周。警方指，三宗人肉炸彈襲擊者疑來自同一個敍利亞家庭，父親帶同十六歲及十八歲兒子以電單車發動襲擊，母親則帶同九歲及十二歲孩子發動另一宗襲擊。警方又指，該家庭曾在IS曾控制的地區生活。 當地傳媒報道，一名...
2018-05-14
會德豐旗下筲箕灣新盤日前開放現樓，項目至今累售153伙，餘下少量標準戶及特色單位，發展商預告特色單位短期內有機會招標出售。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，「集團已分批出信予ISLAND RESIDEN...
2018-05-12
相隔十年後，國際組織財務行動特別組織（Financial Action Task Force ， 簡稱FATF ）將於今年10月、11月再度來港，實地評估香港打擊洗錢及恐怖份子資金籌集情況。政府有關方...
2018-05-14
德甲周六煞科，有人歡喜有人愁。拜仁慕尼黑主場意外1:4不敵史特加，但無損眾將慶祝六連冠；漢堡則地頭2:1勝慕遜加柏，仍難逃史上首次降班厄運，有激進球迷憤而縱火。 早已鎖定德甲錦標的拜仁地頭不敵史特加，賽後隊長紐亞將冠軍碟交給湯馬士梅拿高舉，一班球員樂極忘形慶祝六連霸紀錄，互淋啤酒。季後再次退役的軒歷基斯沒有參與，笑言：「我已七十二歲，可不想玩到滿身啤酒。」 同日，禾夫斯堡主場4:1大勝科隆，令漢堡贏波降班。有漢堡球迷眼見愛隊德甲全勤的紀錄作古，把矛頭指向主席賀夫曼領導無方，更於比賽期間縱火洩憤。
2018-05-14
說了一整年的熒幕指紋科技，率先由vivo新作X21帶到用戶手上，如今手指輕按熒幕即可快速解鎖，過程簡單直接，使用起來比前置或機背指紋解鎖都要好，加上指紋Sensor隱藏於熒幕底下，機身設計更見簡約，可...
2018-05-14
古巨基上周五在紅館開騷意外墮下台上大窿，幸傷勢不重，他前晚繼續開騷，在台上笑言「邊度跌低邊度企起身」，更與表演嘉賓劉德華唱跳《獨自去偷歡》，親證傷勢無礙！本報記者 古巨基上周五墮台後堅持繼續演出，完騷...
2018-05-14
香港人喜愛外遊，近年更多了港人旅行時自駕遊。不過，港人自駕遊數目多了，涉及的意外亦多了，這需要時刻提醒自己，不論在香港還是外地，安全駕駛仍是第一考慮，平時少駕駛的港人，絕對不要拿自駕遊來練車。至於不涉及人命傷亡的自駕遊意外，賠款是重點考慮，就需要留意當地租車的保險安排，本身是否有購買全面保險，否則一趟自駕遊的賠款，隨時等同一、兩次歐遊費用。 這兩天，有自稱是「台灣租車公司」職員在社交網站發文，越洋追討香港一名男子，指他四月初在台灣自駕遊期間，撞毀了其公司一架價值約四十五萬港元的德國九人車，維修費用達十八萬港元，維修需時九十天，令公司蒙受巨大損失，但該名男子回到香港後卻拒賠。...
2018-05-14
港澳盃曲終人散，究竟是「埠際盛事」還是「行禮如儀」？澳門隊本有四駒參賽，最後因為藥檢須退出兩駒，站在我輩投注人角度，看來分別不大，反正就是一場普通一班賽事。筆者反而欣賞馬雅及何華麟這兩位澳門代表騎師的表現，前者雖無馬贏，但所策騎的「潮州小子」、「盛世」等下風馬都有板有眼；後者更不用多說，尾場憑「遨遊神駒」奏捷，更與馬雅串成一條澳門騎師連贏位。 另外，早前羅理雅犯天條即時停牌，筆者想指出一些關於聘用外籍騎師準則的問題。現今莫雷拉及潘頓獨霸武林，原則上是無問題，但那些不夠班的騎師，又是否應引入「降班」機制，好讓鬥志高昂者可加入戰圈？筆者認為應像練馬師發牌制度一樣，假設三個季度頭...
2018-05-14