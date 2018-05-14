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﻿香芒下午茶

2018-05-14 列印
　 位於香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓的頂層池畔酒吧Club@28，推出以菲律賓呂宋芒、泰國水仙芒及澳洲蘋果芒為主題的仲夏香芒派對下午茶（星期一至五$418/兩位；星期六、日及公眾假期$448/兩位）。下午茶提供共十款鹹甜點和香芒火燄雪山，每客香芒火燄雪山均即點即製，造型迷你精緻，清甜的芒果雪糕蘊藏在蛋白霜內，非常賞心悅目。

　　甜點可謂環遊世界，分別有迷你忌廉呂宋芒蛋糕、楊枝甘露芒果布甸、泰國芒果椰汁糯米飯等；鹹點小吃同樣有齊芒果元素，包括香煎法國鴨肝配多士及芒果粒、香脆炸魚柳伴芒果蛋黃醬、串燒蒜片鐵板牛柳等。每位客人更可從鮮芒果茶或芝士奶蓋芒果雞尾酒中自選一款，以美味的芒香趕走悶熱炎夏。

Club @28　

地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓

電話：3980 3300
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