﻿馬爾代夫 潛水天堂

印度洋島國馬爾代夫（Maldives）是熱愛海洋人士的瑰寶，這裏的海洋除是無數魚群及海龜的家，更遍佈繽紛珊瑚礁，是個潛水天堂，這趟來到當地的Club Med Kani度假村，當然不會錯過機會，跟隨資深潛水教練潛入深海，尋找魚兒影蹤。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰Sun N Sea Holidays尚熙之旅、Olympus HK



精選潛點 珊瑚壯觀



不少人來到馬爾代夫，就是為了親近藍天碧海及潛水，好像這趟下榻的Club Med Kani度假村，其所在地North Male Atoll環礁便是當地著名的潛水區，潛點多達約一百個，所以在度假村安頓好後，我們便立時參加駐村的潛水公司Euro-Divers開辦的活動潛個痛快。



據該公司經理兼教練Pascal表示，距離度假村四十五分鐘船程內便有大約十五個世界級潛點，按季節便可看到不同的海洋生態，例如由12月至5月，東北季候風會把外海水流引入淺水的潟湖內，清澈水質吸引不少魔鬼魚在此出沒；來到夏季吹起西南季候風時，水流則會逆轉由潟湖流向外海，令水質變混濁，此時看見大魚如虎鯊的機會便會提高。



細看鰻魚 近攝鯊蹤



經歷過極為考驗技術的一潛後，大家似乎要平復一下緊張心情，所以在第二次下潛時，潛水長便給我們一些「甜頭」，領我們來到水域較平靜的One Palm Reef。



這個潛點海牀結構簡單，並有品種豐富的魚類，我們只須沿着約二十米深的斜坡輕鬆往前游，沒太大壓力。突然發現石隙中冒出一條蜂窩海鰻（Honeycomb Moray），邊潛邊看，我又在另一處的岩石下找到幾條白鰭礁鯊（Whitetip Reef Shark），也在另一端的珊瑚礁下發現長逾兩米的護士鯊（Nurse Shark），教我十分雀躍，絕對是一趟難忘的體驗。



Euro-Divers



地址：Club Med Kani, North Male Atoll, Maldives



電話：960 777 2495



費用：網上優惠五次下潛由304歐羅（約2,975港元）起



網頁：www.euro-divers.com