﻿南法風味菜

灣仔皇后大道東歷史悠久，洪聖古廟和法定古蹟舊灣仔郵政局是時代變遷的見證。從前的華人社區近年吸引西式食肆紛紛進駐，如月前開幕的仙后餐廳Junon，除供應法國美食外，Cabaret風格的懷舊演唱更是亮點。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



法國五月佳餚 Cabaret娛賓



皇后大道東的食肆大多以小店經營，而主打法國料理的Junon劃分為兩區，Bistro小館主打休閒法國菜式，La Scene主餐廳則走Cabaret懷舊演唱路線，裝潢如十九世紀末巴黎歌舞昇平的華麗年代，又像昔日上海十里洋場的歌廳。適逢「法國五月美食薈」，晚餐套餐（$1,688/位，連法國歌唱演出）融合法國南部食材製成，開胃菜自家製番茄雪葩，沿用產自當地大學城Aix-en-Provence的番茄，配合八角和茴香籽提味，雪葩味道既甜且辛，風味清新，可打開味蕾。接下來野生線釣地中海鱸魚，肉質較網捕鱸魚結實細緻且鮮甜，全因小艇線釣鱸魚捕獲後立即放血，並即日出售，而漁船網捕鱸魚因未經即時處理，且待在船上三數天，風味不能同日而語。野生線釣海鱸韃靼用上沿海小鎮Menton盛產的檸檬和佛手柑醃漬，為海鱸增添柑橘果香，伴以魚子醬，帶來海洋鹹鮮風味。



蔚藍海岸區的芝士焗通粉較坊間常見的Mac & Cheese精緻，年輕法籍大廚Antoine在長通粉中心釀入混合西芹頭和南部農家鴨肝醬，風味樸實。接着主菜牛仔柳沿用南法盛產的橄欖油、香蒜及迷迭香醃過夜，先慢煮後烤焗，伴碟的羊肚菌釀鴨肝醬更是香氣濃郁，且口感香脆綿滑，洋溢田園風味。接下來是來自尼斯北部、口感恰如奶酪的農家Fromage Blanc白芝士配鳳梨，味道清新。最後Antoine送上名廚Alain Ducasse位於蒙地卡羅路易十五餐廳的招牌甜點冧酒海綿蛋糕（Baba au Rhum），為這一頓滋味的南法風味宴作結。



仙后餐廳Junon



地址：



灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓



電話：



2808 0882