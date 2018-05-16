﻿Affordable!香港新輕藝術

《香港Affordable Art Fair 2018》將於後天（5月18日）開鑼，今屆吸引逾百家畫廊參與，展出超過一千名藝術家的作品。展品價格依舊親民，由一千港元起，實屬新手藝術愛好者小試牛刀的大好機會！藝博會現在籌備得如火如荼，焦點多多，其中一點是新「輕」香港藝術形態。



參展商中，較矚目的是一些實驗性非傳統畫廊，例如Art Forest HK、VRG*和SWL，多為創立約兩年內的年輕畫廊，部份屬傳統畫廊的副線，採Pop-up Store形式或網站經營，多以實驗項目形式展出作品，着重主題性和策展性。創立約半年、將於藝博會展出首個展覽的Art Forest HK，創辦人楊家輝表示會以香港年輕藝術家為主題，讓公眾加深對本土藝術的認識。新「輕」力量豈止如此，還有FRESH作品選展出本地三十五歲以下具潛力藝術家、Discovery攝影比賽展出九位年輕攝影師的展品等等。明天（5月17日）出版的《星島日報》《Art & Culture》及網上《ArtCan》將報道更多詳情，密切留意！



《香港Affordable Art Fair 2018》



日期：5月18日（五）/12:00nn至6:00pm



5月19日（六）及20日（日）/11:00am至7:00pm



（#ForArtsSake慈善之夜：5月18日（五）/



6:00pm至10:00pm）



門票：藝博會/$165/人、#ForArtsSake慈善之夜/$200/人



地點：香港會議展覽中心3D及3E展覽館



查詢：3579 4777



網頁：affordableartfair.com/fairs/hong-kong