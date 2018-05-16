﻿易學易跟 美麗功課

懂得養生又能活得精采，是智者的生活態度。天然美容養生專家李韡玲最近又一著作《女性當自強》，就是以職場女性的身份來解說，如何日理萬機的同時，又能令自己活得健康和美麗。作者不但從自己過往的養生經驗作解說，且從她認識的中醫、西醫中獲取重要資訊，盡錄書中，深入淺出，讀者易看又易明，當中亦充滿趣味。舉個例子，作者列出了一位台灣養生專家的提點，要多喝綠茶，因茶會讓幽門桿菌無法黏在胃壁上，又提點不要吃太多西柚，因內裏的柚皮苷會破壞肝的排毒功能等等。另提到睡得好比吃得好重要，因熟睡時會釋出帶有正能量的褪黑激素，一旦缺乏了這種激素就會產生憂鬱。這門美麗功課，你我也能輕易跟隨。



售價︰$98



文︰Angel



