﻿Uniworld S.S. Beatrice 瑰麗河船

文：韋利 圖：韋利、Uniworld Boutique River Cruise Collection
鳴謝：美麗華旅運、Uniworld Boutique River Cruise Collection寰宇精品河船
蛻變新作瑰麗登場
說起寰宇精品河船（Uniworld Boutique River Cruise Collection），許多人都知道這正是河船界的翹楚，該品牌的河船近年不斷推陳出新，增設Super Ship系列的豪華河船，S.S. Beatrice便是這個「超級河船」系列的第五位成員。不過跟其他全新建造的Super Ship稍有不同的，S.S. Beatrice是由2013年下水的River Beatrice改裝而成，蛻變後面目一新。
這艘剛於4月初在匈牙利多瑙河首航的變「新」力作，骨子裏變得更優雅脫俗。原來在共有三層、載客逾一百五十人的S.S Beatrice上，由公共空間至客房內外，悉數經過重新設計，除以精緻工藝及原創藝術品作為點綴，也加入創新的科技設施元素。
當我登臨船上，已立時被一股閃亮氣息吸引，不論是大堂中央的Murano藍色玻璃吊燈及堂皇樓梯、掛在走廊的畢加索等名師畫作及藝術品、在酒廊及餐廳隨處可見的帆船木飾和瑰麗藍白裝潢，以至牀上繡着「UW」字樣的優質埃及棉寢具，悉數流露時尚高雅的格調。
旅遊記事簿
Uniworld寰宇精品河船的十天東歐之旅，會乘坐船隊旗下河船S.S. Beatrice或River Duchess，以布達佩斯或布加勒斯特為起訖點，會暢遊匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞及羅馬尼亞等國家。5月、8月、10月及明年5月至11月出發，入住河景客房每位29,632港元起，費用已包括船上住宿、餐膳、岸上觀光及機場接送。凡於6月30日前報名參加2019年行程，均可享九折優惠。
查詢：3960 0388/www.miramarexpress.hk（美麗華旅運）
uniworld.com（寰宇精品河船網頁）