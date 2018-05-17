﻿Uniworld S.S. Beatrice 瑰麗河船

海上假期除卻大型郵輪，河船之旅近年也大行其道，這趟我便體驗到精品河船品牌Uniworld Boutique River Cruise Collection旗下的最新河船S.S Beatrice的首航旅程，親身領略這艘「超級河船」的頂級享受！



文：韋利 圖：韋利、Uniworld Boutique River Cruise Collection



鳴謝：美麗華旅運、Uniworld Boutique River Cruise Collection寰宇精品河船



蛻變新作瑰麗登場



說起寰宇精品河船（Uniworld Boutique River Cruise Collection），許多人都知道這正是河船界的翹楚，該品牌的河船近年不斷推陳出新，增設Super Ship系列的豪華河船，S.S. Beatrice便是這個「超級河船」系列的第五位成員。不過跟其他全新建造的Super Ship稍有不同的，S.S. Beatrice是由2013年下水的River Beatrice改裝而成，蛻變後面目一新。



這艘剛於4月初在匈牙利多瑙河首航的變「新」力作，骨子裏變得更優雅脫俗。原來在共有三層、載客逾一百五十人的S.S Beatrice上，由公共空間至客房內外，悉數經過重新設計，除以精緻工藝及原創藝術品作為點綴，也加入創新的科技設施元素。



當我登臨船上，已立時被一股閃亮氣息吸引，不論是大堂中央的Murano藍色玻璃吊燈及堂皇樓梯、掛在走廊的畢加索等名師畫作及藝術品、在酒廊及餐廳隨處可見的帆船木飾和瑰麗藍白裝潢，以至牀上繡着「UW」字樣的優質埃及棉寢具，悉數流露時尚高雅的格調。



旅遊記事簿



Uniworld寰宇精品河船的十天東歐之旅，會乘坐船隊旗下河船S.S. Beatrice或River Duchess，以布達佩斯或布加勒斯特為起訖點，會暢遊匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞及羅馬尼亞等國家。5月、8月、10月及明年5月至11月出發，入住河景客房每位29,632港元起，費用已包括船上住宿、餐膳、岸上觀光及機場接送。凡於6月30日前報名參加2019年行程，均可享九折優惠。



查詢：3960 0388/www.miramarexpress.hk（美麗華旅運）



uniworld.com（寰宇精品河船網頁）