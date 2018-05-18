﻿電磁爐圓美控溫

小米旗下品牌米家推出圓形電磁爐，備99段火力調控功能，令烹調時熱力控制更精準，難怪產品內地版甫推出即火速賣斷市！文：阿卓爸爸 圖：何健勇



產品查詢：米家/3955 0581



水電安全隔離結構



這個米家電磁爐其實早於去年12月已在內地推出，由於銷情熱烈，長期在內地斷市，掀起不少話題。香港版本將於6月正式上市，阿卓爸爸第一時間約品牌公關安排試用。阿卓爸爸留意到，電磁爐內置了水電安全隔離結構，微晶面板與電磁線圈分離，進入感溫系統的水亦可以及時排出，不會接觸任何帶電部件或導線，可避免煮食時湯汁或水流入機內，減低漏電風險。



電磁爐另一大賣點是備有99段火力調控功能，全部由一個按鈕控制，有別於以往電力消耗計算，煮食時更能精準控制溫度，無論是猛火或慢煮都一一做到。用家按下旋鈕側功能鍵，OLED顯示會出現火鍋、蒸煮、湯粥、炒菜、煎炸等基本煮食功能，阿卓爸爸發現，啟動慢煮時，雙頻火力會持續工作，不會有間歇性加熱情況，煮食溫度可保持穩定，解決傳統電磁爐校細火力時出現的「一開一熄」問題。售價：$499



【其他選擇】



13A強力雙頭



Panasonic的KY-C223A雙頭電磁爐，體積比傳統細小超過一半，一般家用13A電源，已可提供總輸出2,800W功率，是市面上罕有。爐面設有小物品檢測及鍋具檢測，設有九級獨立火力調節及一分鐘至九十九分鐘預校時間，配上SCHOTT CERAN玻璃面板，容易清理污漬。



售價：$4,380 查詢：Panasonic/2449 9980