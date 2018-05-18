﻿電子食譜 全自助烘焙美點

文：郭悠悠 圖：陳鐵剛
自選不同難度甜點
「Home.焙小日子」香港店開設在荔枝角商場D2 Place，跟Ken詳談，始知這嶄新概念是從生活體驗獲得靈感。原本從事貿易的他，鬆開領呔後是不折不扣的業餘烘焙師，假日必定跟家人焗糕點。「可是我們每星期想吃的都不一樣，久而久之便在家中囤積大量食材，消耗不來，過期便造成浪費。」他無奈地攤攤手說。然而當時坊間能租借的地方，都是以教學為主，「我覺得每個人做甜點的原因都不同，有的紓壓，有的親子，有的為消磨時光，有的為戀人製造驚喜。以我觀察，台灣人都喜歡自己動手、摸索，不喜歡被老師監督。」因此，他參考了Airbnb的共享概念，着手經營「共享烘焙空間」，客人毋須預約，便可以隨時進店烘焙，並鼓勵客人發揮創意，做出不同造型的糕點。
由於沒有導師駐場指導，那如何確保烘焙初哥成功做到甜點？香港店暫時提供四十個電子食譜，除有傳統款式如提拉米蘇、小熊鳳梨酥及老奶奶檸檬蛋糕，亦有流行款式如半熟凹蛋糕、熔岩朱古力蛋糕及繽紛甜甜圈。款式按照難度區分成「簡單玩」、「樂趣玩」及「認真玩」，客人可按照能力、時間及預算，挑選甜點。
親手收集食材製作
記者親身體驗，試做較簡單的蜂蜜檸檬瑪德蓮。先依照平板電腦指示收集所需工具及食材，材料如法國牛油和北京雞蛋，都是肯下本的材料。步驟比一般食譜書清晰，例如發打蛋液，坊間多寫成「發至融合」，但這裏指示會寫作「發一百五十下」，讓人容易做出理想效果。記者最後為模具噴牛油時太重手，讓出爐的貝殼蛋糕看起來有點焦燶，起初有點失望，不過吃來卻不失美味。店方更提供盒子，可盛放親手烘焙的成品，帶回家與親人分享。
Home.焙小日子
地址：荔枝角長順街15號
D2 Place二期3樓
305號舖
查詢：3997 3485