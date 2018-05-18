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﻿暴雪遊戲Tee

2018-05-18 列印
■《Diablo III》
■《鬥陣特攻》
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　服裝品牌UNIQLO即將又有Crossover新品登場，所說是與遊戲開發商Blizzard Entertainment合作推出的2018春夏「UNIQLO x Blizzard Entertainment UT」系列Tee，其設計靈感源自Blizzard六款全球大熱的經典遊戲，包括《魔獸世界》、《鬥陣特攻》、《爐石戰記》、《Diablo III》、《星海爭霸II》與《暴雪英霸》。全新系列5月21日（一）起於香港全線UNIQLO店舖有售，合共十五款，遊戲迷要留意。文：Joe

售價：每款$99　查詢：www.uniqlo.com/hk/product/men/ut/blizzard
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