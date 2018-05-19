﻿防水迎夏日 真無線運動耳筒

真無線耳筒發展迅速，且逐步向運動享樂方面擴軍，近期市場一下子湧現了多款主打運動的真無線新作，飛走線纜束縳之餘，全部具備防水保護，這種天氣做運動，面對汗水加雨水，一樣可以在你耳邊陪你完成每個練習。



日系鮮色奪目



若然同時追求寧靜的音樂世界，Sony WF-SP700N會是首選，事關耳筒除了內置Extra Bass重低音，還可以在專用App《Headphones Connect》選擇降噪隔音及收聽環境聲功能，想不受外界騷擾，只要開隔音選項即可，要是在戶外做運動想保持對周圍環境的警覺，又可以開啟環境聲音控制，選擇適合的模式。值得一提的是WF-SP700N內部天線經過重新設計，左右聲道連接更穩定之餘，耳筒頂部還加裝了弧形耳翼，令運動時依然可以穩固佩戴。至於同樣來自日本的JVC HA-ET900BT，除了用上搶眼的紫、紅、黃、黑四色機身，賣相Sporty，亦針對運動時身體大幅擺動，耳筒特地採用三點支撐構造，確保不易掉落。



藍牙5.0普及



愈來愈多新款藍牙耳筒採用最新的Bluetooth 5.0技術，好像NUARL NT01及XPower Clear X，不但在速度、連接距離及數據傳輸方面大幅改善，還會透過檢查減低所用頻道的干擾，從而令連接更為穩定。新技術之外，當中NT01更率先加入HDSS技術及薄型ELT模板，雙管齊下提升左、右聲道連接的穩定性，同時帶來高音質表現。至於擁有IP67防水規格的Clear X，即使浸在1米水深30分鐘也沒問題，防水性能較同級的IPX4/IPX5強得多，其專用充電盒更加可以一盒二用，必要時利用其高達2,300mAh電量為手機充電救急。Clear X還有一獨特功能，就是左、右耳筒可以完全獨立使用，分別連接兩部手機用作免提通話，以不到五百元的價錢，性價比實在不俗。



a. Sony/2833 5129



b. 信興/2733 3888



c. XPower/2708 8198



d. 大昌影音/2262 1173