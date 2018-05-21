﻿全熒幕入門新Phone潮

身價動輒六、七千元的旗艦手機，規格功能固然吸引，但對部份用戶來說，划算抵玩的入門機款，可能才是那杯茶。Huawei、小米及Panasonic近期不約而同推出換上全熒幕的入門新作，效能不俗，且定價不過千多、二千元，性價比相當高。文、圖：B1807



雙鏡美拍人像



論性能及影拍表現，兩款國產新作可算入門代表作，當中紅米Note 5沿用同系金屬機身風格，裝有5.99吋18：9全熒幕，處理器為S636八核心，備有4GB+64GB與6GB+64GB兩個版本，效能媲美不少中階機，最大驚喜來自機背12MP+5MP雙鏡頭，藉像素面積增加而改善低光拍攝質素，同時引入AI人像模式，輕鬆拍出主體清晰的淺景深，而前置13MP鏡頭亦應用了人工智能，既可拍出亮白Selfie，亦懂得自動開啟HDR，在背光環境自拍也有好表現。



除了熱賣的P20 Pro及P20，Huawei P20系列中還有定位親民的P20 lite，5.84吋19：9全熒幕沿用瀏海設計，襯上玻璃機背，賣相同樣討好。效能方面，內置自家Kirin 659八核心及4GB RAM，以及運行Android 8.0平台，而16MP+2MP雙鏡頭在散景方面做得不錯，還針對愛美女士，加入了全新的祼妝美顏模式，利用人臉偵測精準識別面部特徵，令人像效果更為突出。



日系機款回歸



入門新作還有是闊別多年的Panasonic，頭炮ELUGA C賣相充滿日系Phone格，由於前置鏡頭移至底部指紋Home鍵旁邊，故5.5吋全熒幕可以把頂部邊框做得超窄，沒有出現「美人尖」或「劉海」，外形確實吸引。始終定位入門，ELUGA C只用上720p高清芒及MTK八核心，但仍配備4GB RAM及64GB儲存容量，以及裝有13MP+5MP雙鏡頭。



a. 小米/3001 1888



b. Huawei/8128 8810



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