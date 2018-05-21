﻿泰國最佳 Nara船麵攻港

Nara Thai Cuisine的大名，在曼谷可謂無人不知，這家自2007年起，連續十年獲泰國品味生活雜誌《Thailand Tatler》讀者票選為「最佳泰國食府」的名店，最近登陸沙田，賣的不是甚麼新奇有趣的料理，而是穩打穩札，着重傳統的美味泰菜。



文：李泳烔 圖：黃頌偉



年前姊妹店Apinara落戶金鐘，當時與餐廳負責人Pearl Shek傾談，她表示引入這品牌，是希望吸引長居泰國的外祖父回港定居，這次再見她，依舊友善美麗。「我和外公最愛吃泰式牛肉船麵！」她笑說。Nara當年在曼谷開業，正正是以船麵打響名堂。



「餐廳的牛肉船麵湯底用上豬筒骨、牛骨、雞腳、雞翼等肉料，配合各式香料熬製，再加上慢炒半小時的辣椒配料才叫完成。」她說麵料選用半乾身的幼身金邊粉，整碗麵烹煮時間不能超過兩分鐘，以保持麵質爽滑。我先嚐一口湯底，肉湯味道濃厚，不會飽膩，加上牛丸、滷水牛腱、炸豬皮等享用。這船麵份量頗多，吃着感覺有如置身泰國當地的麵檔。



除了牛肉湯底船麵，還有彩虹湯魚片米粉和清湯冬蔭功豬肉粉絲，亦是餐廳招牌美食。前者加入以南乳、辣椒、番茄熬成的泰國紅水，味道甜中帶辣，醒神開胃。後者粉絲爽滑，帶有清新檸香，別有一番風味。「Nara有一百多道菜式，香港店精選了六十多道供應。」她遞上一碟泰式三文魚刺身，原來泰國人傳統愛將部份漁獲造成刺身，配以生蝦醬汁品嚐。最近二十年間，泰國人愛用入口的三文魚，厚切後包捲蒜粒及帶甜青海鮮汁，微辣刺激，味道不俗。



Nara Thai Cuisine香港店



地址：沙田正街18號新城市廣場一期5樓507號舖



電話：3188 1138