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﻿春日精緻下午茶

2018-05-21 列印
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  春夏季節，想與好友偷半日閒邊茗茶邊聊天，又多個好選擇。V bar & lounge全新推出「春日．茶香」下午茶套餐（$348/兩位），酒店行政總廚以Tea WG品牌的茗茶，匠心巧製一系列以茶為主題的甜品，款款精緻誘人。以不同茗茶製作的甜點，包括士多啤梨薄荷茶慕絲蛋糕，酸酸甜甜的慕絲搭配Tea WG經典的撒哈拉薄荷葉；伯爵普洱慕絲伴奶茶啫喱，集結慕絲及啫喱的不同質感，內裏滲出香濃醇厚的伯爵茶香。最後可選擇多款Tea WG茗茶或illy咖啡為豐盛的下午茶作結，供應期由即日至6月30日（六）。

V bar & lounge

地址：尖沙咀麼地道71號

　　　富豪九龍酒店地下

電話：2313 8788
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