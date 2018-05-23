﻿新文藝基地 大館開館

除了原有古蹟建築，大館另新建賽馬會立方和藝方兩座大樓，應付多重藝術活動需要，涉獵當代藝術、表演藝術及公共社區藝術，銳意打造新文藝基地。藝方將為當代藝術中心，大館藝術事務主管Tobias Berger表示，會以年輕藝術家為主，沒有常設展覽，側重策展專題展覽，預計每年舉辦六至八個展覽，類似模式於紐約、東京、北京等地漸成氣候。
表演藝術方面，大館表演藝術主管錢佑透露，不但與國際藝團合作，亦高度重視本地藝團，「我們會積極與小型和獨立藝團合作，呈現各種創意。」為本港表演藝術界打下新強心針。現時所知，將會有午間表演、大館音樂無疆界、周日電影、周末特備活動；另有季度活動，包括7月的劇場季，其後會有舞蹈季、特別主題季、修煉季和劇場秀。至於社區藝術，推介《大館一百面》展覽，它集過百位街坊和相關人士的回憶，重塑大館昔日的點滴。順帶一提，藝術家林東鵬將於5月29日（二）至6月24日（日）舉行《創造未來的歷史》光影表演，作開幕活動。
大館（中區警署建築群）
地點：中環荷李活道10號
首階段開幕日期：5月29日（四）
開放時間：大館/11:00am至11:00pm、訪客中心/11:00am至8:00pm
費用：免費
網址：www.taikwun.hk