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﻿快乾透氣 運動裝備

2018-05-23 列印
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　　對於熱愛運動的都巿人來說，一套舒適又有型的運動服已是基本裝備，尤其是女性，Sports Bra的舒適度足以影響運動心情！好似最近bossini推出的Ztay Dry快乾系列，相信就是運動者的好搭檔，重點推介其Sports Bra，此Sports Bra具有後幅網布設計，透氣舒氣，能減少侷促感。另外，當然要配備運動壓力褲，此褲特別之處是有漸進加壓設計，採用吸汗的3M彈性物料，最適合跑步、瑜伽等輕至中度運動。品牌同期推出On The Go多功輕便風衣，具有六色選擇，超輕又跣水，戶外運動時帶備傍身也極方便。

文︰Angel

查詢：www.facebook.com/bossini.group
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