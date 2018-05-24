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﻿登場直擊 Tiguan Allspace7全能滿Fun

2018-05-24 列印
■（左起）陳智燊、宋熙年及VW HK董事總經理David Goggins一同主持揭幕禮。
■新車上周末在又一城公開展出，聽聞銷情不俗。
■尾排腳位較淺，宜載小朋友。
■中級及頂級版配備12.3吋數碼表板和8吋觸控屏幕。
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        福士上周在又一城首展全新Tiguan Allspace7玩樂車，長陣七座格式主張實用好玩，大會特別請來快將為人父母的陳智燊及宋熙年為揭幕嘉賓。

文、圖：彭志揚

　　Tiguan Allspace7七座版軸距較五座版Tiguan延長110mm，行李空間增加85公升。中排椅背內置Easy Entry滑動機關，方便尾排乘客出入。最後排腳位空間較緊逼，小朋友乘坐或臨時接載成人問題不大。

　　港版三款型號，以中級330TSI Trail四驅版最吸引，標準配套包括越野專用泵把及配飾、19吋胎軨、12.3吋數碼表板、Vienna高級皮椅等，中控台8吋觸控屏幕連GPS導航，原車備有自動泊車裝置及360度環迴鏡頭，裝備超豪。

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