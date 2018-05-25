﻿獨特扇葉 風靜自然涼

日本家電設計品牌DOSHISHA與船舶螺旋槳公司合作，研發出模仿海鷗翅膀拍動效果的扇葉，風量高之餘，靜音效果亦相當出色！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：DOSHISHA/2861 2726



減低風罩內亂流



近年本地電器店重點推銷風扇，主要是看準了消費者的需求增加。風扇品種類多，外觀賣相討好，但選購時，最重要還是考慮風量、寧靜度和體積。來自日本的DOSHISHA最近推出型格風扇kamomefan，外觀看似簡單，但細心留意扇葉設計，會發現很有驚喜，事關它模仿了海鷗翅膀撥動氣流時的效果，除減低風罩內的亂流，亦可將扇葉後方的空間減到最少，兩者互相配合，令風量強而寧靜，開啟最大風力之下，可吹至四米遠！操作寧靜加上強風力，的確抵讚！



系統是DC智能控制，由於是使用DC直流電，風速可作無段變速調校，同時風扇可以作九十度上下擺動，又可以三十、六十、九十度左右轉動。kamomefan採用金屬外殼，底部用上創新可摺合式三腳架作支撐，猶如相機腳架般穩陣，中間有一按式調節高度裝置，方便不同人士需要。



售價：$1,980



其他選擇 DC直流馬達循環扇



循環扇多用於冷氣間，令室內達到衡溫狀態，亦能把冷風擴散，加強冷氣效果。不過市面上循環扇多是交流電，耗電量較高，Rasonic全新循環扇，用上DC直流馬達，更省電和寧靜，又有輕觸控制面板，設有正常風、自然風、睡眠風三種運行模式。



售價：$1,098 查詢：2861 2767