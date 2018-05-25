﻿窩心家常法菜

灣仔舊區近年進駐不少異國風味小館，當中不乏菜式滋味、氣氛濃厚且性價比高的小店，其中多家富地道風味的法式小酒館，更是三數友好聚餐的好地方。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



巷弄地道酒館



A.O.C Eat & Drink是富街頭風味的小館，由法籍大廚Stephane主理，地方菜餚以天然食材入饌。前菜炒牛脷極富嚼勁，味道富層次，全因Stephane沿用埃及調味料Dukkah，帶來果仁、香草及香料味道。源自法國西南部的油封鴨腿（Duck Confit）用香草醃製，再以不同溫度慢慢烤焗，以確保外層香脆，腿肉鬆化且肉汁豐富，配合蜜餞蘋果粒，有助平衡味蕾，減少膩滯感；至於伴碟薯仔盡吸香草及鴨油精華，滋味滿瀉。



商廈精緻美食



Le Bistro Winebeast法籍大廚Johan沿用精緻食材入饌，其中香烤西班牙橡果飼走地黑毛豬肩肉（Iberico Presca）油花及肉汁豐盛，且餘韻香甜濃郁，配合蘑菇蓉、松子、醃漬香蒜，蘸上百里香醬汁，極富田園風味。至於甜點火焰橙酒檸檬凍梳乎厘，口感綿密輕盈，且散發柑橘芳香，風味清新怡人。



法國人識食且惜食，早前Johan在位於油街「盛食當灶」的惜食法蘭西午餐當客席義廚，以廚餘炮製法國西南部地方菜，久違的醃肉菜湯（Garbure）平實滋味，巴斯克燒雞伴米飯（Basque Chicken）配以番茄、三色甜椒及巴斯克辣椒煮成Piperade醬汁，為席上以廚餘換午餐的惜食老饕，送上一頓窩心午餐。「盛食當灶」於星期三至日供應，參加者須facebook預約，並以廚餘換取免費午餐。



a. A.O.C Eat & Drink



地址：灣仔麥加力歌街15號地下



電話：2479 6833



b. Le Bistro Winebeast



地址：灣仔譚臣道141號



電話：2782 6689



c. 盛食當灶 XCHANGE



地址：北角油街12號



電話：2512 3000