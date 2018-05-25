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﻿《COD》「食雞」新玩法

2018-05-25 列印
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  全球最暢銷的戰爭題材FPS遊戲《Call of Duty》系列，每年都會以壓軸姿態登場，今年亦不例外。遊戲商Activision日前在洛杉磯舉行發佈會，預告最新一集《Call of Duty: Black Ops 4》將於10月12日見街，繼續由旗下工作室Treyarch操刀開發。不知是否見俗稱「食雞」的遊戲《PUBG》近期人氣急升，《Call of Duty》今次竟然大膽飛走單打故事模式，改為加入大逃殺式的Open World版圖對戰（Blackout模式），加上既有的Multiplayer及Zombie模式，換句話說有三種不同對戰玩法，與以往較寫實的風格相比，似乎增添不少玩味。值得一提的是，PC版本將會首次登陸Battle.net平台。文：Joe

查詢：www.callofduty.com
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