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﻿玩具童裝 感謝祭

2018-05-26 列印
Toysrus 充氣橡皮艇 原價$349.9 優惠價$174.5
Apple Watch Series 3 只限6月2日 原價$2,688 優惠價$1,881 （限售4件）
Toysrus intex幻彩嬉水池 原價$249.9 優惠價$99.5
Toysrus 平治坐行車 原價$399.9 優惠價$249.5
9.7吋iPad（32GB）只限6月2日 原價$2,588 優惠價$1,811（限售2件）
IKEA Nockeby 只限6月2日 原價$6,390 優惠價$639（限售1件）
Puma男裝風褸 原價$459 優惠價$99 （限售50件）
Puma女裝風褸 原價$399 優惠價$99 （限售50件）
Chickeeduck 小男童格仔恤衫 原價$350 優惠價$105
Chickeeduck 初生小男童套裝 原價$1,200 優惠價$360
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        Zoey近日發喜訊，宣佈陀第二胎，一向精明消費的她坦言未來會更精打細算，適逢Mega Box由即日起至6月10日舉行激安感謝祭，優惠廣及玩具、運動衣飾及家庭用品等範疇。而6月2日（六）當天還特別推出七折至激精選，勢必掀起搶購潮。

        　　Mega Box推出的激安感謝祭，除了在L5中庭展出激安產品，數十間商舖更提供過萬件貨品以超級優惠價發售。如Toysrus就推出多款特價水上玩具，最適合夏日暢泳享受親子樂。專售小朋友衣飾的Chickeeduck，部份童裝會以低於3折發售。要留意於6月2日（六）當天所推出至激精選，包括iPad及Apple Watch Series等，只會限量發售，有買趁手。

查詢︰www.megabox.com.hk



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