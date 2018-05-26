﻿即影Vs.無反 Fujifilm瀛拍孖寶

不管喜愛文青的即影即有，抑或鍾情輕便的無反相機，Fujifilm新推的兩款新作，正好滿足不同拍友需要，當中外形復古的Instax SQUARE SQ6延續方形相紙的即影即有潮流，而擁有2,420萬像素的入門無反X-A5，既可輕鬆反芒自拍，亦追加慢動作效果及4K片，玩味同樣十足。



查詢：FujiFilm/2406 3225



SQ6 復古添濾鏡



適逢Instax系列即影即有相機誕生二十周年，除了下周在灣仔「動漫基地」舉行回顧展覽，廠商趁勢推出新型號SQUARE SQ6，外形有別之前的女性化取向，方正機身加上復古味濃的玫瑰金、珍珠白及石墨灰配色，感覺變得中性。此機沿用Instax SQUARE方形相紙，雖然功能沒有SQ10那樣多元化及支援手機App連動，本身亦預載了七種拍攝模式，當中包括常用的自拍、風景、微距及智能曝光，還找到可以發揮創意的雙重曝光及光暗模式。如想替影像添加特別氣氛，只要在閃光燈套上三色外置濾鏡，便可為即影即有加入橙、紫或綠色燈光的環境情調，非常實用。



入門無反 X-A5



今年Fujifilm不斷為無反相機擴軍，不論X-T100即將發佈的消息是否屬實，入門無反還有X-A5這位新成員，外形採用同系主打的仿古風格，機身的骰小巧，連同套裝Kit鏡FUJINON XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ，重量也不到500g，非常適合隨身攜帶，日常生活Snapshot之餘，只要將3吋LCD芒180度翻出再拉起，即可盡情自拍。



事實X-A5定位雖入門，由於用上新研發的2,420萬像素APS-C感光元件及影像引擎，配合備受好評的11種模擬菲林色彩，成像質素及色彩還原皆討好。換濾鏡玩美肌以外，新作還加入了高速拍攝及4K連續拍攝的拍片功能，既可以慢動作記錄精采一刻，又可以每秒15張的速度捕捉高速移動的主體，加上4K/30p超高清片，影拍功能頗多元化。



