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﻿法式味蕾饗宴 海鮮自助晚餐

2018-05-28 列印
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　　五月是法國文化節的日子，美食當然也是重要一環。紅煙窗餐廳推出的「法式味蕾饗宴．海鮮自助晚餐」（成人$528，小童$328），必食入口即溶的香煎法國鴨肝，味道濃郁，再配上脆多士，油而不膩。除了法國美食，也別錯過來自日本熊本縣最優質類別的霜降牛肉，肉質鮮嫩，油花分佈均勻密集。將頂級牛肉切成薄片刺身，更可以帶出滑嫩多汁的細膩口感，配上特製醬汁，令人回味無窮。

紅煙窗餐廳

供應日期：星期一至日及公眾假期

供應時段：晚上6時半至9時半

地址：佐敦彌敦道222號

　　　恆豐酒店2樓

查詢：2732 4611
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