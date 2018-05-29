﻿羅馬尼亞 宏偉建築面面觀

對於羅馬尼亞（Romania）這個東歐國家，不少人也許仍停留在上世紀的鐵幕冷酷形象，然而只要來到該國首都布加勒斯特（Bucharest），印象定必改觀，這趟乘坐寰宇精品河船Uniworld S.S. Beatrice沿多瑙河逆流而上，更多看到此城巿之偉大建築。文、圖：韋利



鳴謝：美麗華旅運、阿聯酋航空、Uniworld Boutique River Cruise Collection寰宇精品河船



音樂廳 瀰漫典雅氣息



從河岸驅車來到首都布加勒斯特，發現市內氣氛比巴爾幹半島其他國家更見繁盛，特別是來到寬闊的大街上，更看到許多瑰麗建築，包括古老的布加勒斯特大學、市政府及信貸銀行之宮等等，外形悉數典雅亮麗，予人西歐城市的氣息。原來上兩個世紀開始，當地為追求西方的繁華氣氛，不少樓房均會以巴黎的建築作為藍本，在二次大戰前，甚至為布加勒斯特贏得「東歐小巴黎」美譽。



在巴士上邊遊城細賞，感覺的確猶如置身花都，只見許多法國地標式的建築不斷在眼前出現，這邊廂是跟巴黎凱旋門如出一轍的Arcul de Triumf，那邊廂又可看到建有四十座優美噴泉、參照巴黎香榭麗舍大道而建的宏偉大街統一大街Bulevardul Unirii。



在眾多建築中，必介紹是市中心的雅典娜音樂廳（Romanian Athenaeum），這座建於1888年的新古典主義建築，稱得上是全城地標之一，出自法國建築師Albert Galleron手筆的音樂廳，不但擁有華美的圓拱外觀，開放予人參觀的內廳，更有如美術館般奢華精緻，不論圍繞天花打造的小圓窗，或是牆上的優美壁畫，均能媲美藝術傑作，幸運的更可在此賞到羅馬尼亞國家交響樂團等大型音樂表演，相信是否音樂迷都定必印象難忘。Uniworld寰宇精品河船十天東歐之旅，5月、8月、10月及明年5月至11月出發，入住河景客房每位29,632港元起。



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查詢：3960 0388/miramarexpress.hk（美麗華旅運）



阿聯酋航空由香港前往杜拜，轉乘Fly Dubai至布加勒斯特，來回經濟客位票價約5,600港元起。



網頁：emirates.com



持特區護照或BNO護照前往羅馬尼亞均毋須簽證。



查詢：2523 3813



（羅馬尼亞領事館）



romaniatourism.com （羅馬尼亞旅遊網頁） www.uniworld.com（寰宇精品河船網頁）



