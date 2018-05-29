﻿巷弄歐陸風味

灣仔皇后大道東旺中帶靜，舊社區狹小的巷弄吸引多家老外小館進駐，其中以西洋經典童謠《Three Blind Mice》（《三盲鼠》）命名的歐陸小店，不但菜式富家常風味，而且服務親切，性價比高。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



鬧市清泉 家常菜



Three Blind Mice位於船街南段巷弄的梯旁，簡約隨意的佈置恰如歐陸Neigbourhood小區餐館，不但Cozy且富住家Feel，窩心的Comfort Food更是滋味。是夜相約友好敍舊，共享美食。



先來一客源自西西里的街頭小食吉列素飯丸（Arancini），以羅勒松子青醬（Pesto）混合意大利米飯（Risotto）沾上蛋漿及麵包糠炸煮，外層超薄香脆，餡料豐盛多汁，口感豐富，配以檸檬蒜泥蛋黃醬（Lemon Aioli），非常滋味。至於用自家製辣醬配合香葱和番茜入饌的香辣雞翼，不但微辣帶甜，且肉嫩多汁。



招牌蘇格蘭Scotch Egg，以香腸肉混合芥末和肉豆蔻，提味添香，包裹烚蛋後沾上蛋漿，再撲上麵粉及麵包糠炸至金黃酥脆，吃時蘸上少許香辣鹹甜的西班牙辣肉腸果醬（Chorizo Jam），重拾筆者小時熟悉的味道。接下來介紹風靡全球的台式叉燒刈包，內有漬青瓜、甜醬、叉燒餡料，甜而味濃，一貫老外口味，然而柔軟帶嚼勁的刈包外皮，才是精髓。嘗過健康又邪惡的香脆惹味豬腩肉沙律後，帶着微笑的店員隨即奉上香味四溢的肉眼扒，肉汁豐盛且嚼勁十足，伴以蘑菇忌廉汁及惹味炸番薯條，令人非常滿足。



至於甜品同樣窩心，檸檬蛋白糖霜批（Lemon Meringue Pie）甜酸平衡，質感輕盈滑口，層次分明，這裏沿用意大利式蛋白糖霜，相比法式做法更添煙韌，清新開胃。最後奉上的甜品香蕉太妃批（Banoffee Pie），由香脆餅底、焦糖層配香蕉片和鮮忌廉組成，富傳統英倫風味，為溫馨愜意的晚上畫上完美句號。



Three Blind Mice



地址：灣仔船街35號 電話：2447 7793