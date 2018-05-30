  • 2018年5月30日 星期三
  • 32º
  • 63%
熱門： 庭內拍照海港城劫案酷熱天氣游泳城市白韻琴

日報新聞 > 副刊

﻿專業時尚俱備 聯乘泳裝

2018-05-30 列印
Previous Next

　　又到夏日暢泳季節，與陽光玩遊戲，配搭型格泳衣更是貪靚一族指定動作。法國游泳用品品牌Arena與SPORT b.，於今夏首度推出泳裝聯乘系列，同時具備專業與美觀元素，相信會為各位型男索女提供心水選擇。

　　音樂一直是SPORT b.的創作靈感來源，設計師設計了一系列間條紋的泳裝，讓穿者可隨着身體動作起伏泛起波浪，令人聯想起音樂派對的澎湃活力。而容易配襯的黑、白是今個系列的主調，另又綴以螢光黃，增添活潑感覺。

　　至於款式方面亦非常全面，除有男女裝泳衣，亦有沙難袋、泳帽、沙灘褲、T恤等，並於Arena及SPORT b.專門店有售。

售價︰$690　文︰Angel

查詢︰2772 2505
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd