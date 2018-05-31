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﻿暑假歐遊攻略

2018-05-31 列印
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　　四年一度的世界盃足球賽決賽周隨即在俄羅斯舉行，今個夏季肯定掀起一股俄羅斯旅遊熱，同時帶動歐遊熱潮升溫，所以明天（6月1日）隨《星島日報》附送的最新一期《食玩王》，將以「暑假歐遊至Hit攻略」為主題，為大家精選歐遊好去處。

　　今期《食玩王》推介除了俄羅斯，還有近年人氣急升的冰島，以及多個北歐地區漂亮城市，加上巴爾幹半島嶄新景點、愛琴海純美小島，以及西班牙世界遺產，為歐遊之旅平添新意。
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