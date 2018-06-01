  • 2018年6月1日 星期五
  • 33º
  • 63%
熱門： 道具銀紙酷熱天氣庭內拍照隆亨邨大生圍

日報新聞 > 副刊

﻿

2018-06-01 列印
Previous Next

　　Bosch的SilentMixx設有獨特降噪技術，阿卓爸爸現場測試操作音量約為七十分貝，最特別是有Easy KlickKnife，可輕鬆從攪拌杯拆除刀片清洗。另外，機身有扭動式攪拌程式，又有額外配件，包括果汁過濾器和乾磨器。

售價：$1,398　查詢：Bosch/2626 9655

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd