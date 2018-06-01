﻿成都風味 無渣麻辣火鍋

四川成都、重慶均以辣菜聞名，但兩地人話題一轉到麻辣火鍋，都會爭持不下。「重慶火鍋辣得嗆喉，霸道如男人；成都的較溫柔，婉約如女人。」吳煜欣如此形容，他把四川著名火鍋連鎖店「成都老碼頭火鍋」帶到香港，以本地鮮見的成都「無渣火鍋」，讓港人大快朵頤。文：郭悠悠 圖：陳鐵剛



四川知名麻辣火鍋店近年紛紛進駐香港，面對眾多對手，為甚麼仍涉足這個競爭激烈的市場？「我嗜辣菜，不久前專程到成都吃辣，機緣巧合認識當地的業界朋友，帶我到老碼頭總店吃麻辣火鍋。」自嘲無肉不歡的吳先生，折服於店內種種蔬菜食材，如幽香的雲南高原繡球菌，以及貌如白蓮的土豆片，而內臟材料如牛舌芯，處理亦見刀工，薄如蟬翼，可見四川飲食文化的精緻細心。品牌自創辦以來不斷擴展，更曾位列四川首屆火鍋文化節「成都火鍋十強」前三名。



港人愛圍爐吃火鍋聯誼，但顧得聊天，卻忽略鍋中物愈滾愈苦，不過店內獨特的「無渣火鍋」，正好解決這問題。香港店參照總店做法，火鍋底油以品質較好的特級大花袍花椒、貴州朝天椒，以及多種香料、藥材等提煉，再隔去渣子，讓湯底更純淨，將成都火鍋香而不嗆的風格，演繹得淋漓盡致。



食材新鮮 賣相精緻



客人來這裏吃火鍋，除追求味覺刺激，也能體驗成都火鍋的細緻美學。店內宮廷裝潢氣派恢宏，銅製大鍋亦見格調。



食材方面，貫徹總店「重鮮」的宗旨，蔬菜、內臟等都從旺角及荃灣街市新鮮搜購，內臟全部處理乾淨，鵝郡把、鴨腸等以刀工、擺盤修飾，竟見雅致，快涮吸湯，香味愈嚼愈濃。不吃內臟的，也有手工餃類、海鮮如耗兒魚等可選，頗為貼心。值得一提，門前裝設了自動除臭機，讓客人去掉身上難聞的油煙味，服務非常貼心。



成都老碼頭火鍋



地址：大角嘴塘尾道61A號



查詢：2148 6268/2146 9268