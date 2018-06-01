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﻿《人中之龍》全線回歸

2018-06-01 列印
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　　數近年最成功的日系遊戲，《人中之龍》系列定必榜上有名，就算是舊作翻新，依然具有相當吸引力。日前SEGA就決定將三款經典作《人中之龍3》、《人中之龍4繼承傳說者》以及《人中之龍5 實現夢想者》悉數移植至PS4，換言之PS4玩家終於能夠玩遍整個系列！

　　除了劇情緊湊，大量迷你遊戲與惡搞元素也是《人中之龍》魅力所在。既然推出新版，內容當然有所強化，即使並非像《人中之龍‧極》那樣完全重製，畫質也從720p/30fps跳升至1,080p/60fps，而且設繁體中文介面。其中《人中之龍3》率先於8月9日推出，另外兩作則分別於今年秋天及明年春天登場。文：Joe Tse

查詢：asia.sega.com/cht/
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