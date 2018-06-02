﻿G7 ThinQ 聲畫雙絕

今個月又有多部S845旗艦手機火熱登場，當中包括熒幕跟烈日一樣光猛的LG G7 ThinQ系列，6.1吋全熒幕擁有較傳統手機高一倍的1,000nits亮度，畫面亮麗之餘，由於延續V系列的Hi-Fi Quad DAC解碼，聽歌同樣靚聲，加上會閃燈的Boombox喇叭，聲畫表現齊齊加Fun。文、圖：B1807



1,000nits超光亮熒幕



今回G7 ThinQ系列順應潮流，採用了6.1吋劉海式QHD+ FullVision全熒幕，看不慣的話，大可在設定中選擇以顏色Bar把劉海隱藏起來。事實熒幕最亮眼的地方不是劉海與否，而是畫面亮度高達1,000nits，烈日當空下畫面仍可清晰顯示。此外，新作預設了六種色彩模式，用戶可因應睇戲、打機而切換至合適的顯示效果。



G7 ThinQ系列不但內置Hi-Fi Quad DAC靚聲解碼，且首度支援DTS：X音效，戴着耳筒聽歌固然是一種享受，原來透過嶄新的Boombox機身喇叭享樂也有驚喜，廠商巧妙地利用機身內部空間作為共鳴箱，令音量輸出大幅提升，低音也更加扎實，機背補光燈亦會隨節奏閃動，要是放在廠商特製的Boombox木音箱上，音量及燈光效果更會雙雙加強，恍如變作一台微型音響。



AI Cam自動分析場景



近期旗艦新作紛紛提升影拍實力，而G7 ThinQ系列16MP+16MP雙主鏡頭除了具備F1.6大光圈、107度超廣角、OIS 2.0光學防震等規格，亦整合了人工智能技術，預設的AI CAM懂得自動分析十九種拍攝場景，且提供三款濾鏡選擇，無論鏡頭前是小孩、寵物、食物或風景，均會自動偵測並轉換至最佳拍攝模式。當一大班好友合照時，AI CAM亦會建議切換廣角模式，加上新增輕鬆拍出淺景深的人像模式，以及方便微弱光源下拍攝的Super Bright Camera模式，影拍表現確實比V30+進步不少。



G7 ThinQ系列備有G7 ThinQ及G7+ ThinQ兩個型號，外形與主要規格沒差別，一樣內置S845八核心，擁有IP68防水機身，唯一不同是前者內置4GB RAM及64GB ROM，後者則是6GB RAM與128GB ROM組合。值得一提的是，由即日至7月31日（二），凡購買G7 ThinQ系列可享額外一年本地保養，即有保養原廠兩年。