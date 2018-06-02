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﻿潮牌手袋換季終極割引

2018-06-02 列印
Furla 紅色水桶形手袋 原價$3,650 優惠價$1,095
Longchamp 粉紅色斜揹手袋 原價$2,000 優惠價$600
Longchamp 黃色斜揹手袋 原價$4,550 優惠價$1,365
Coach啡色小袋 原價$1,550 優惠價$465
Love Moschino 黑色手挽斜揹兩用手袋 原價$2,050 優惠價$615
Furla灰色塑膠料手袋 原價$3,050 優惠價$915
Love Moschino橙金色銀包 優惠價$300 原價$1,000
Love Moschino黑色銀包 原價$1,000 優惠價$300
Tory Burch深藍色印花銀包 原價$2,000 優惠價$600
Kate Spade黑色底飾花圖案銀包 原價$1,850 優惠價$555
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        夏日減價正進行得如火如荼，如集多個潮牌於一身的Select Shop Twist亦推出夏日壓軸優惠，Zoey特別為大家精選三折名牌手袋及銀包，任君選擇！ 　　        Zoey特別推介Furla及Longchamp手袋，款式易襯，並以高級皮革製造，三折後只需數百元有交易，是OL入貨之選。此外，名牌銀包亦是重點搶手貨，如Love Moschino、Kate Spade、Tory Burch等銀包款式多多，有花巧之選，亦有沉實設計，總有一款合心水，折後大約數百元，同樣抵買。

Twist

地址︰尖沙咀美麗華廣場二期170至173號舖、尖沙咀新太陽廣場地庫B02-03舖、

銅鑼灣wtc more P110至113號舖

查詢︰2577 9323
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