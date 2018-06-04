﻿U12+雙鏡攝力強橫

近期新旗艦手機，焦點全部落在鏡頭一環，包括HTC年度旗艦U12+，首次裝上雙主鏡頭，即以高分進佔《DxO Mark》排行榜第二位，影相靚之餘，二代Edge Sense 2操作亦夠聰明，新增Double Tap玩意，敲兩下邊框就可以開相機或返回上頁，單手操作更方便。文、圖：B1807



Double Tap邊框操作



乍看外形設計，U12+與上代U11+分別不大，仔細看卻發現前置鏡頭變成8MP+8MP雙鏡，機側的音量鍵及開關掣亦不再是實體鍵，而是透過壓力感應，按下時會有震動回饋。說起自家Edge Sense邊框操作，今次U12+進化至第二代，使用起來更聰明貼心，例如懂得辨認哪隻手在握機，又可憑握機手勢鎖定畫面方向。除了緊握邊框，Edge Sense 2還新增Double Tap操作，敲兩下邊框即可啟動指定功能，用作「返回」、「開啟相機」實在方便。



貴為品牌今年力谷的旗艦，U12+硬件用上現時最強的S845八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，且支援新興的雙卡雙4G上網，以及QC 3.0快速充電。



SonicZoom傳神收音



將U12+機身翻轉，同樣找到同廠首見的雙主鏡頭組合，分別是12MP UltraPixel 4廣角及用作兩倍光學變焦的16MP鏡頭，除了營造淺景深，雙主鏡頭更將影拍質素推向另一層次，著名評測網站《DxO Mark》早前公佈此機的相機評分，總得分達到103分，攝力盡現。



此外，新作的攝錄效果亦突飛猛進，先是4K拍片由30fps提升至60fps，在Sonic Zoom技術下收音效果理想，加上原有360度錄音，聲畫重播傳神逼真。廠方表示稍後透過軟件更新，U12+將會追加One-Touch自動縮放功能，令鏡頭變焦變得流暢，改善畫面突然大幅拉近的情況。值得一提是新作進一步加強BoomSound Hi-Fi內置喇叭的音量，又將無線享樂提升至Hi-Res級數，支援aptX HD編碼並對應LDAC格式，配合相應藍牙耳筒，音色更原汁原味。



