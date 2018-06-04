﻿台灣大熱 夢幻果飲

炎炎夏日走在街上，最好喝杯清涼飲品，最近行經加連威老道傳來陣陣果香，原來台灣果汁店「花甜果室」剛來港開設分店。此店主打不含添加劑、以水果製作的鮮打果汁、沙冰及奶昔，最特別是飲品都呈粉色系，賣相精緻且透心涼。



文：李泳烔 圖：黃頌偉



花甜果室位於加連威老道一條陰涼小巷內，店外擺滿了綠色植物，讓人心曠神怡。「年前在網上看見台灣花甜果室的飲品，已被那漂亮賣相吸引。」香港店負責人Shanti說。她試飲過後，發現味道相當不錯，便決心將品牌帶來香港。「為了找他們洽談加盟，試過打電話、發電郵，甚至直接上門，直到第三次拜訪，才成功跟創辦人童琳見面。」



留意餐牌，可發現每種飲品都冠上很特別的名字，「台灣老闆娘不想飲品感覺單調無聊，所以每種飲品都有自己的故事。」來香港幫助開店的台灣店員解釋。好像台灣店最受歡迎的「芭比情歸何處」，其實是以士多啤梨、台灣蜂蜜、藍莓、燕麥和牛奶打成的奶昔，因為帶有夢幻的粉紅和粉紫色，感覺十分女性化，故以芭比取名。這飲品蜂蜜份量不多，甜度比想像中低，帶有淡淡燕麥味，奶昔質感較輕身，很適合夏天喝。



台灣店提供的飲品，有八成都可在香港店喝到，每款飲品一般有三至四款材料，當中只有「鈕扣」加入了有汽礦泉水。「我們選用法國Perrier有汽礦泉水，愛其氣泡較幼滑。」由於含有大量水果，飲品做到漸層效果，喝起來帶有菠蘿的甜、覆盆子的酸、甜橙的香，還撒上數朵食用花，清新爽口。在燥熱天氣下，喝一杯帶點甜蜜感覺的花甜果室果汁，放鬆一下心情，好一個Juice Break。



花甜果室



地址：尖沙咀加連威老道52 & 52A地下C號