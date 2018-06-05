﻿中東Meze 喚醒味蕾

近年灣仔皇后大道東鄰近星街一帶，異國風味小館相繼進駐，地道菜餚風味獨特，環境舒適且氣氛濃厚，性價比也高，不失為約會敍舊好去處。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



傳統香料入饌 醒胃滋味



位於聖佛蘭士街的Francis，晚上好不熱鬧，這中東小館不設訂座，店員態度友善，輪候時間不算長。小店由來自以色列特拉維夫的Chef Goldstein掌廚，美食以Meze（頭盤小碟）為主，其中西方大熱的健康美食中東羊奶芝士（Halloumi），較坊間薄身，口感黏軟細緻，不像傳統厚切如橡膠般煙韌，經烤香後內裏質感軟綿，伴以健康低糖的Molasses（糖蜜），為微鹹的低脂羊奶芝士提味；面層撒上野生牛至草及石榴，前者香氣撲鼻，後者微酸化膩，吸睛之餘，更添清新風味。接下來香烤章魚，微酸帶有橘子清香，入口細嫩多汁，配以哈里蕯辣醬（Harissa Sauce）提味，源自北非的Harissa Sauce芳香微辣，且辛香四溢，屬百搭調味醬；至於配菜薯餅，混合了Bulgur碎小麥入饌，具風味又健康。



中東羊肋排沿用傳統香料製作，外層沾上香甜微酸的橘子醬，烤香後味道濃郁，肉汁豐富，入口軟嫩不失嚼勁，且沒有絲毫羊羶味，吃時蘸上少許自家製芫荽醬（Coriander Pesto）及酸奶，增添香氣及口感。



最後兩款為中東式甜品，其中源自巴勒斯坦的傳統Knafeh中東芝士餅，質感輕盈而風味清新，外層恍如鳥巢的香脆千層酥皮絲（中東Shredded Filo），橙花香味四溢，裹着味淡的水牛奶軟身芝士，頂層放上雪糕，口感豐盈綿滑，混合經烤烘開心果及迷迭香品嘗，不會過甜，味道一絕。至於中東五香榲桲（Spiced Quince）沿用橄欖油、香葉忌廉和微酸的中東Sumac鹽膚木香料入饌，令長相如梨及果肉結實的榲桲更添風味。



Francis



地址：灣仔聖佛蘭士街4至6號



電話：3101 9521