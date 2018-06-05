﻿世界夢號 VR+電競 郵輪新玩意

隨着郵輪假期愈來愈普及，像星夢郵輪（Dream Cruises）旗下、第一艘在香港命名的豪華郵輪世界夢號（World Dream），除各項設施及服務均見精益求精外，更接連邀來名廚登船炮製美食及呈獻全球首個海上電子競技場，為客人帶來無盡新意。文：林逸



圖：林逸、星夢郵輪、



星島圖片庫



世界夢號這艘有史以來第一艘在香港舉行命名禮的豪華郵輪，便一直以香港及廣州南沙為母港，分別開辦六日五夜的越南胡志明市及芽莊航線、菲律賓馬尼拉及長灘島航線及沖繩那霸及宮古島航線，以及兩晚海上假期，積極推動本港及南中國地區的郵輪旅遊業發展。



事實上，排水量十五萬一千三百噸、可載客三千四百人的世界夢號，正是目前亞洲區內最新、最大及最豪華的郵輪之一。這艘以「一站式高端海上度假宮殿」為設計概念的豪華郵輪，最矚目的當然是繼續邀得中國傑出波普藝術家蔡贇驊延續雲頂夢號的美人魚及太空人故事，為世界夢號創作全新系列的船身彩繪；與此同時，美人魚及韻律泳表演團隊也不時現身船上，為客人呈獻精采的表演。



值得一提是船上還有偌大的泳池區、多條刺激好玩的滑水梯、充滿挑戰性的繩網陣，以及每趟最多可載四人潛入海中探索美麗海洋世界的海底觀光器（須額外付費），而更吸引年輕一代的，就是配置全球最先進賽車模擬器Vesaro及可體驗模擬過山車及滑翔傘快感的海上最大VR探索館，再加上設立全球首個海上電子競技場，讓一眾電競活動愛好者在享受海上假期時，也能跟其他同道中人一較高下。



世界夢號的海上電子競技場，設於船上的VR探索館內，佔地約一千七百平方呎，備有郵輪業界獨家的4K LED顯示幕牆，可供十位玩家同時對戰及容納八十位現場觀眾，此外，船上的所有LED顯示屏也會支援現場直播，加上客房的電視，足可讓三千多位客人同時觀戰呢！



旅遊記事簿



世界夢號現正推出連串優惠，6月出發的五晚沖繩那霸及宮古島航程，六折價每位4,846港元起（已連稅項及相關費用）。



網頁：www.dreamcruiseline.com



