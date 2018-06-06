﻿藝壇生力軍Showcase

正值專上院校畢業季節，各大院校與藝術相關學系相繼舉行畢業展，包括《香港公開大學創意藝術學系畢業展2018：PLUS_加//異彩》、《香港知專設計學院：Emerging Design Talents 2018：CHANCE》、《「滿師」理大設計年展2018》等，猶如藝壇生力軍Showcase，使人目不暇給。



近期較矚目的是《香港浸會大學視覺藝術院本科畢業展2018》，展覽由同學主導策劃，展出過百位同學的作品，素材多元化，涉及油畫、水墨畫、漫畫、攝影、裝置藝術等，點子亦富創意，以沈君怡創作的大型水墨作品《即日來回鹽田梓》為例，她把遊歷鹽田梓的所見所聞繪成水墨畫，銳意通過日常生活的題材，使傳統工藝注入現代色彩。



姚希麟的《風船演義》則是向港式漫畫致敬的誠意之作，內容圍繞他與父親的相處，帶出當今親子關係、年輕人對未來的不安等問題，讀者為之動容。竺諺文的攝影作品《那個我們都不曾記得的地方》，以「非地方」人類學概念為基礎，與觀眾一同思索存在的意義。以上三位同學更獲得展覽特設獎項，為日後發展藝術之路打下強心針。



現場還有許多精采傑作，未能一一盡錄，誠邀各位讀者親身前往欣賞，也請留意明天（6月6日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁！



《香港浸會大學視覺藝術院本科畢業展2018》



日期：即日（6月6日）至6月17日（日）



時間：11:00am至7:00pm



地點：九龍觀塘道51號香港浸會大學



視覺藝術學院啟德校園



網址：www.avabagradshow.hk



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