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﻿色彩洋溢 太陽鏡新潮

2018-06-06 列印
■Chloe
■CALVIN KLEIN
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　烈日當空，一副型格太陽眼鏡便是今夏的Must Have Item，雲集多個潮牌的眼鏡公司Marchon今季亦主打墨鏡系列，如以簡潔美學為設計藍本的CALVIN KLEIN，新產品着重細節位，如鏡片的用色、鏡框的紋理，都加入新潮元素，讓簡潔的太陽鏡增添活力。至於以優雅美態見稱的Chloe，則以輕巧鏡框突出女性的氣質，同是推介之選。其餘Ferragamo、MCM、Longchamp、Lacoste等，皆有新型號登場，追款追潮流的話，一定要睇睇今季至Hit款式。文︰Angel

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