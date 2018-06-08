﻿頂級咖啡機入屋

Breville全新Barista Touch BES880智能意式咖啡機，將磨豆、萃取及製作奶泡自動化，頂級靚咖啡隨時歎得到！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：Breville/2406 5333



備自動清除鈣系統



Breville全新推出的Barista Touch BES880智能意式咖啡機，將磨豆、萃取及製作奶泡全自動化，用家只須通過機面彩色觸控顯示屏輕鬆選擇喜愛咖啡類別即可，操作夠簡便。阿卓爸爸測試時發現，BES880咖啡機的五種預設咖啡飲品，每個磨豆份量和萃取過程都不同，機內的ThermoJet高速加熱系統，只需三秒就可達預設溫度，而製作奶泡功能更附設調校溫度及泡量。



廠方指，BES880咖啡機的磨咖啡豆功能由錐形不鏽鋼刀操作，而PID電子水溫控制系統，則可確保穩定的預設水溫，其15 Bar高壓泵更由意大利製造。機身後方為長方形水箱，箱內有著名ClaroSwiss自動清除鈣系統，確保機身內零件不被鈣化，保持耐用。和大部份專業商用咖啡機一樣，BES880備有獨立熱水出口，乾淨衞生。另一要讚的是機頂暖杯器，咖啡杯閒置時，機頂杯盤會保持某溫度，令咖啡杯可進入「熱身」狀態。售價：$9,980



【測試評語】



研磨有十級選擇



Barista Touch BES880功能可媲美咖啡店內的專業商用咖啡機，測試時使用的是來自日本頂級品牌的咖啡豆，由於BES880可持續控制水溫，且每次研磨咖啡豆的份量一致，能保持咖啡的焦糖化反應（Caramelization）。個人覺得研磨功能一流，因有十級選擇，可調校出與別不同的味道，令萃取過程更個人化。



【其他選擇】



初學者之選



Nespresso的Creatista Plus咖啡機，內置最新蒸氣打奶系統，可以造出專業咖啡機的奶泡效果。對於入門咖啡迷，Creatista Plus設有奶泡溫度感應器、自動清洗及十一種牛奶溫度設定，容易使用。與Barista Touch一樣，這機充滿古典味，部份外殼以金屬製造，好像一台古董擺設。



售價：$4,288



查詢：Nespresso/800 968 821