﻿星級風味 茶記美食星級風味

茶餐廳盛載了多少港人回憶，由火腿煎雙蛋，以至炎夏消暑的雪糕紅豆冰等，巧妙地融合了華洋美食。時至今日，茶餐廳美食依然大受歡迎，甚至吸引不少人開店，米芝蓮三星餐廳老闆謝健豐（Benson）就糅合風乾、低溫慢煮等做法，創出多款新派「茶記」輕食。



文：郭悠悠 圖：陳鐵剛



慢工出細貨



茶餐廳食物做法向來以「快、靚、正」為主，Benson偏偏反其道而行，以「慢工出細貨」的態度製作食物。以焗豬扒飯為例，每個細節均認真處理，本地脢頭豬肉經低溫慢煮後才煎香，即使是微不足道的番茄片，都花上兩天時間徹底風乾。



Benson由三十多年前入職香港半島酒店高級歐陸餐廳Felix，直至十二年前跟「廚魔」梁經倫合作開店，共同經歷過米芝蓮「摘星」與「被搣星」，以及開海外分店後不久結業的種種事業跌宕，如今卻在青衣開茶餐廳。「開茶餐廳一直是我的心願，因為這是香港人生活的一部份，而非變幻莫測的潮流。」Benson說來有點欷歔，但仍流露熾熱的目光，他鍥而不捨，希望以茶餐廳美食予人驚喜。



貫徹做菜哲學



近年茶餐廳愈開愈多，不過Benson認為整體食物質素仍有進步空間。他在選材方面下苦功，盡量用本地新鮮貨色如龍崗雞、農場雞蛋、番茄等，又借來廚魔的做菜哲學，讓簡單食物如撈麵、茄牛通粉、薑汁燉蛋等吃來更滋味。「廚魔本是防噪音工程師，他熟悉排列工程，因此煮菜也會講究食材的加入次序。」Benson解釋，食材放入的先後次序，跟成品的香氣及質感有着緊密關係。以做高級餐飲的思維經營講求效率的茶餐廳絕不容易，「唯有用更多時間準備材料，運用創意設計菜式，讓更多客人吃出箇中分別。」



豐魔茶廳



地址：青衣青敬路33號青衣城2期1樓197號舖



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