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﻿《Red Dead Redemption 2》特別版預售

2018-06-08 列印
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　　下半年遊戲界將有不少矚目勁Game出爐，其中最備受期待的，要數Rockstar Games新作《Red Dead Redemption 2》，不下於《GTA》系列的高自由度，加上西部牛仔世界，不受歡迎才怪。雖然遊戲10月26日才見街，但廠方已率先公佈了特別版與終極版詳情，據知兩個版本都會額外收錄特殊章節「銀行搶劫任務」與「幫派藏身處」，並送贈虛擬武器、衣飾、純種馬、獎章等等，分別在於終極版所送的份量加倍。

　　中文版遊戲現時已接受預訂，Early Bird優惠包括戰馬及「亡命之徒生存包」道具，而在7月31日前於PlayStation Store或Xbox市集預講下載版，還可獲得故事模式藏寶地圖，同時加送適用於《Grand Theft Auto Online》的遊戲幣獎賞。文：Joe

售價：$628（特別版）/$768（終極版）　查詢：www.rockstargames.com
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