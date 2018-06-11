﻿定價更親民 小米8一炮三響

當OnePlus 6、ASUS ZenFone 5Z紛紛以貼近小米MIX 2S的定價開售，企圖加入親民旗艦之爭，殊不知後者隨即還擊，日前發佈的小米8，再度將S845旗艦手機門檻降低，6+64GB版本機價約3,300港元，比原先四千元入場費便宜了一大截。查詢：小米/3001 1888



劉海式全熒幕愈來愈普及，小米早前發佈的小米8，三款型號全部以劉海示人。先說主打的小米8，裝有6.21吋19：9的AMOLED全熒幕，入場費才三千多元，便可享受S845八核心帶來的頂級效能，而12MP+12MP AI雙鏡頭雖與小米MIX 2S配置相同，但經過廠商連月來努力改善軟件技術，影拍質素有所提升。



功能方面，小米8亦有其過人之處，如率先支援雙頻GPS，可以同時利用L1及L5兩個GPS頻段進行定位，無論駕車導航或遠足帶路，位置資訊更加可靠。另針對自拍，20MP前置鏡頭加入了全新的「微整形」美顏效果，透過3D掃描為女士們塑造出更精緻的五官。



探索透視新Phone格



另一小米8透明探索版，外形設計以小米8為藍本，但背殼改用誘人的透視設計，S845處理器清晰可見，同時整合了市場上多種新興技術，包括壓感式的熒幕指紋，以及通過3D光學掃描的Face ID人臉識別，解鎖方便又不失安全，可惜官方表示此機不會在港開賣。



當新iPhone SE繼續只聞樓閣響，小米已搶先為鍾情單手操作的用戶帶來小米8 SE，賣點是採用了新一代中階處理器S710AIE，加上12MP+5MP AI雙鏡頭、20MP前置自拍等配置，4+64GB版本定價只約2,200元。



