﻿送禮選 人氣糭

就算時代怎變，傳統也不會變，在五月初五端午節，當然要看龍舟，吃糭子過節！現在的糭子五花八門，可謂「百糭應百客」，不過無論吃哪款，最重要還是一家人共嚐。文：李泳烔



糭子是送禮佳品，當然不能失禮。現在的糭子將佛跳牆、鮑魚、海參等名貴材料入釀，一隻糭子可賣過千元！例如香宮推出的廿六頭吉品乾鮑魚金腿糭，選用日本吉品乾鮑，配以鹹香味濃的雲南金腿，口感豐富，一隻就要接近一千七百元。吃得多糭子難免會飽膩，這時配上一杯香茶最好不過，茶老七的單叢蜜蘭香，不但有甘薯「蜜味」，入口後更散發芝蘭花香，令蜜香味道更為持久，能化解鮑魚腩肉糭的油膩感，並有助減肥及降血脂，另CheckCheckCin消滯化膩的洛神花茶都是不錯選擇。



想吃得健康一點，奇華餅家亦新推出健康之選，由三色藜麥混合軟糯的小圓糯米，口感煙韌有嚼勁，配以自家製栗子蓉，以及原粒栗子、蓮子及紅棗，用料豐富。出名走在健康最前線的Green Common，圓滿裹蒸糭用上十四款珍貴食材，例如姬松茸、牛肝菌、黃耳等製造，糯米以菇菌水浸泡，再以荷葉及竹葉雙層包裹，荷香味美，又一素食佳作。



說到新奇口味的糭，今年多以水果口味掛帥，一解夏日悶熱。Green Common的三心兩意一口甜糭，包括鹼水豆沙、椰香紫薯、斑蘭栗蓉口味。當中的椰香紫薯甜糭，用椰子奶及糯米造成外層，包裹紫薯蓉餡料，清甜不膩。



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