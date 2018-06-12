﻿日本環球影城 奇幻巡遊

日本環球影城（Universal Studios Japan）經常有新搞作，像剛於5月推出的「環球奇觀晚間巡遊~Best of Hollywood~」，首創以3D動感光雕投影技術，配合超人氣電影《哈利波特》、《變形金剛》、《侏儸紀世界》及《迷你兵團》的大型實景花車，創造出約六百米長的奇幻光影長廊！



日本環球影城今夏焦點之作，是剛推出的「環球奇觀晚間巡遊~Best of Hollywood~」，晚間巡遊每天於閉園前約一小時開始（因閉園時間偶有不同，請事先查詢），為時約五十五分鐘，共十五台大型花車巡遊隊伍，由寫着「The Best of Hollywood」的炫幻花車引領出場。今次巡遊特別之處，在於使用了影城自家研發的表演編排技術，音樂及燈光投射會通過無線裝置自動追蹤花車，當打頭陣的《哈利波特》霍格華茲列車駛至，高牆上即出現催狂魔的飛舞魔法立體投射，與霍格華茲的學生展開激烈魔法比賽，現場亦變得迷幻幽森。



列車遠去，高約八米的《變形金剛》角色大黃蜂及柯柏文霸氣上場，他們在鑽洞獸破壞的烈燄大樓前，展開正邪激鬥，夜空下烈火朝天，鐵金剛最後還表演了精采的變形特技！



氣氛一轉，高牆上又投影出《侏儸紀世界》的熱帶雨林，一車車的暴龍由籠子內逃出，走進人群內咆哮肆虐。緊張過後，熱鬧的《迷你兵團》派對開始，大班迷你兵在DJ配樂中大唱《YMCA》，載歌載舞，與觀眾一起享受派對歡樂！



Cool Japan 四大限定玩意



日本環球影城近年推出的玩意都極着重遊客的參與度及互動性，像今年推出的「Universal Cool Japan 2018」期間限定活動，四大體驗玩意中的「美少女戰士」、「名偵探柯南」及「Monster Hunter」，都設有不少互動環節，如「美少女戰士Sailor Moon：The Miracle 4-D」劇場，觀眾可一同舉起環球甜心神杖（售約209港元），送出魔法與月野兔一同擊退妖魔，此神杖於附設的紀念品店有售，想參與便謹記於入場前購買。留意四大活動除「美少女戰士」到9月30日，其他只到6月24日。



Universal Studios Japan



地址：大阪府大阪市



此花區櫻島2-1-33



時間：9:00-20:30（個別日



子或有不同）



票價：十二歲至六十四歲約567港元，六十五歲或以上約509港元，四歲至十一歲約387港元。



網頁：www.usj.co.jp



