  • 2018年6月12日 星期二
  • 30º
  • 80%
熱門： 梁天琦特金會神奇劏房羅老太家燕姐

日報新聞 > 副刊

﻿原汁原味 Roman Pizza

2018-06-12 列印
■意大利薄餅師傅Monica
步驟 ①將酵母、溫水、橄欖油置小杯拌勻。麵粉加鹽混合，堆成小山，中間開洞注入酵母混合物，用叉將周邊麵粉推向中心。
②用手搓麵糰至滑身及富張力，期間謹記用手腕壓揉麵糰。
③把麵糰放在掃上橄欖油的碟上，再反轉麵糰令底面均沾上橄欖油，蓋上保鮮紙，置雪櫃發酵6至8小時。
④用棒壓平麵糰，造成餅底，塗上自家製番茄醬，撒下芝士及手撕羅勒。然後鋪上其餘餡料，放入預熱340℃焗爐焗2分鐘或280℃焗爐焗4分鐘。
Previous Next

        意大利美食令人垂涎，無論是海鮮意粉、地道薄餅或Gelato均味美吸引。饞嘴的Fifi上月在羅馬旅遊期間，除品嚐地方美食，還不忘參加薄餅烹飪班，把握炮製香脆可口羅馬式薄餅的秘訣和體驗烹調的樂趣。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

傳統製法 香脆可口

　　據說薄餅源自意大利南部那不勒斯（Naples），早於公元997年東羅馬拜占庭帝國（Byzantine Empire）時代已經有相關記載，然而地域不同，風味亦各異，那不勒斯Pizza餅底質感香軟煙韌，西西里的較為厚身，至於羅馬Pizza則超薄香脆，原因是製作餅底的麵糰材料有別，傳統那不勒斯麵糰以麵粉、酵母、鹽和水混合而成，羅馬式薄餅麵糰則添加了橄欖油，倍增香脆口感。

　　Fifi在羅馬旅遊期間，隨薄餅師傅Monica學習炮製地道Roman Pizza，遵從傳統食譜材料及步驟以外，師傅更提點竅門在於選用手磨00麵粉和鮮酵母，而且烘焙時還得將焗爐調校至最高溫，若用上傳熱一流的薄餅烘焙石塊（Pizza Stone），餅底必定香脆味美。至於餡料則沿用傳統Margherita Pizza必備的San Marzano番茄、鮮水牛奶芝士及羅勒為基調，再按個人口味添加餡料。Fifi自行添加了黑橄欖、香蒜橄欖油烤茄子和意大利青瓜（Zucchini），以及傳統意大利香辣肉腸（Spicy Calabrese Salami），為自家製薄餅添上地中海風味和惹味口感。

‧餡料

自家製番茄醬 （將400g San Marzano罐裝番茄、1棵切粒羅勒、1湯匙橄欖油放入攪拌機拌勻）

水牛奶芝士Mozzarella少許

車厘茄（切半）少許

黑橄欖、羅勒少許

香蒜橄欖油烤茄子和意大利青瓜（切片） 少許

傳統意大利香辣肉腸（切片） 少許

‧餅底麵糰

溫水50ml

00麵粉1杯

鮮酵母 約指甲大小

特級冷壓橄欖油 2茶匙

鹽1/2茶匙

That's Amore

地址：Via in Arcione 115, 00187 Rome, Italy（近羅馬許願池Fontana di Trevi，可通過fabiolouscookingday.com或應用軟件Klook預訂。）

價錢：每位約港幣560元（包括Pizza烹飪班、Pizza晚餐連頭盤、甜點及飲品）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd