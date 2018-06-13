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﻿夏日清爽補濕

2018-06-13 列印
Albion Exage Vital Focus(左) 蘊含黃金甘菊精華及櫻桃酵母發酵液等活性成份，可助增強肌膚彈性。$480 Sisley Hydra-Global Serum (右) 深層補濕精華蘊含藍龍舌蘭葉酵母萃取，有助促進透明質酸於真皮層的合成。$1,680
Sisley Floral Spray Mist(左)$670 花香潤膚噴霧讓肌膚即時得以紓緩和放鬆。 Helena Rubinstein Powercell Cell-in-Lotion(右)$1,000 蘊含高濃度植物幹細胞及維他命E，保護肌膚免受日曬侵害。
YSL Forever Youth Liberator Essence in Lotion（左） 年輕妍活能量調膚水呈半透明啫喱狀態，塗搽在皮膚時會瞬間化成液體。$610 Giorgio Armani Acqua Pantelleria Antioxidant Treatment Lotion(右) 含意大利西柚提煉精華及維他命E，專為混和性或乾性肌膚而設。$915
Dr Kendrick Molecular Hydration(左) 全效補濕精華的超微細份子比毛孔更細小，其清爽質地最適合夏日天氣。$390 Sisley Hydra Global Intense Anti-Aging Hydration(左二) 全效深層補濕乳霜擁有絲柔爽滑的啫喱質感，絕不油膩。$1,620
Sassou Japan Hydra Pure Cera Aqua Cream(右) 蘊含三種不同神經醯胺Cera+、透明質酸、日本深層海洋水及五種日本植物精華。$420 Clarins Hydra-essentiel Cooling Gel(右二) 非油性透明啫喱配方，清爽不油膩，特別適合夏日潮濕天氣。$460
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        夏日來臨，肌膚同時面對缺水及油脂分泌過剩問題，要適時換上夏日專屬的輕補濕系列，提升肌膚含水量，但又不會過度油膩，令肌膚全天候保持清爽活力。文︰Angel

圖︰Julio 　模特兒︰Natalie（Primo）

化妝、髮型︰Mimi Lau@MIMI LAU MAKEUP

Albion　2831 8467

Clarins　2994 6238

Dr Kendrick　2530 3010

Giorgio Armani　2532 7733

Helena Rubinstein　2314 1059 Sisley　3968 2528

Sassou Japan　2722 0988

YSL　3192 4338
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